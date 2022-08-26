На Харковщине россияне лупили по ВСУ со всего, что имеют, лишь бы не пропустить украинских защитников дальше — Генштаб

На Харьковском направлении оккупанты продолжают вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей.
На этот раз от рук оккупантов снова пострадали несколько десятков населенных пунктов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Так, оккупанты 26 августа совершили обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Варваровки, Удов, Слатиного, Петровки, Борщевой, Больших Проходов, Песчаного, Русских Тишков, Шестакового, Слобожанского, Андреевки и Гусаровки.
Также враг нанес авиационных ударов недалеко от Мосьпанового, Первомайского и Байрака. Вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Питомник, Черкасская Лозовая и Шестаково.
Напомним, российские военные продолжают попытки наступать на востоке, но несут потери и отходят.
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