На Харьковщине россияне усилили обстрелы Купянского района: ранены пять человек

Российские оккупанты в течение семи месяцев войны не прекращают обстреливать Харьковщину.

За прошедшие сутки армия России обстреливала населенные пункты, расположенные недалеко от границы с агрессорклей и линиями столкновения. Больше всего от обстрелов страдает Купянский район.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

За минувшие сутки в районе получили ранения пять человек. В частности, две сестренки, которым 10 и 17 лет.

"На линии столкновения наши защитники продолжают наносить оккупантам потери в живой силе и технике. Верим в ВСУ и работаем на победу", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, начались 213 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян у Соледара и Авдеевки, поражены пункты управления врага и склады. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 24 сентября.

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