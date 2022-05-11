На Харьковщине российская ракета попала в работавший в поле трактор (фото, видео)

На Харьковщине российская ракета попала в работавший в поле трактор (фото, видео)

Российские захватчики обстреливают Харьковскую область.

В среду, 11 мая, выпущенная из российского самолета ракета попала прямо в трактор, работавший в поле. 26-летнего тракториста с ожогами и ранениями ног госпитализировали в больницу.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов.

На месте ракетного удара работали следователи полиции района. Они вместе с прокурором провели осмотр места происшествия. Зарегистрировано уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны".

Как сообщалось, утром среды, 11 мая, армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Запорожью. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить вражеский объект. Впрочем, обломки ракеты упали в населенный пункт возле областного центра.

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