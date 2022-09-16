На Харьковщине российские оккупанты стреляли по захоронениям просто для развлечения — Зеленский

Найдены пыточные, в которых издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, помещения, в которых держали людей – даже иностранцев. В частности, семь граждан Республики Шри-Ланка, студентов Купянского медицинского колледжа.

На Харьковщине продолжаются следственные действия в районах, освобожденных от российской оккупации. Найдены пыточные, в которых издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, помещения, в которых держали людей – даже иностранцев. В частности, семь граждан Республики Шри-Ланка, студентов Купянского медицинского колледжа. Еще в марте их захватили русские солдаты и позже удерживали этих людей в подвале.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 16 сентября.

"Только теперь, после освобождения Харьковщины, эти люди были спасены, им оказывается надлежащая медицинская помощь. Продолжается эксгумация тел на месте массового захоронения возле Изюма. По состоянию на это время установлено более 440 могил. О количестве похороненных там людей еще рано говорить, следственные действия продолжаются. Уже есть четкие доказательства пыток, издевательств над людьми… Более того – есть свидетельство, что российские солдаты, чьи позиции были неподалеку от этого места, стреляли по захоронениям просто для развлечения. Мир должен на все это отреагировать. Россия повторила в Изюме то, что натворила в Буче. И мы сейчас только начали узнавать полную правду о том, что происходило в это время в Харьковской области", — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что в структурах ООН уже готовят группу сотрудников, которая побывает в этом месте возле Изюма, которая увидит и сможет доложить всем в системе ООН о том, что делали террористы России.

"Мы обеспечим полный доступ журналистов к освобожденной территории и всем местам издевательства над людьми. Мы дадим такой доступ, который позволит сообщить миру, что рашизм должен быть осужден. Я благодарю всех наших партнеров, всех лидеров и просто наших обычных людей, которые помогают бороться за справедливость. Бороться за официальное признание России государством — спонсором терроризма, за усиление санкций против России за этот террор", — резюмировал он.

Напомним, под Изюмом нашли убитых украинских военных, у которых были связаны руки.

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