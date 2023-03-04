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На Харьковщине рыбак подорвался на растяжке оккупантов

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
505
Время на прочтение
1 мин
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На Харьковщине рыбак подорвался на растяжке оккупантов

Фото: Getty Images

В Харьковской области минная опасность остается высокой.

В селе Чайковка в Харьковской области погиб 37-летний мужчина, подорвавшись на растяжке.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня утром в с. Чайковка Чугуевского района погиб 37-летний гражданский мужчина. Он подорвался на растяжке, когда шел рыбачить на реку", — рассказал он.

Синегубов подчеркнул, что минная опасность в области остается высокой, и призвал граждан воздержаться от посещения лесов, лесополос, рек, полей и т.д.

Напомним, в Одесской области в руках девочки-подростка сдетонировала взрывчатка, которую она нашла у себя дома.

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Дата публикации
Просмотры
505
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