На Харьковщине с начала суток продолжаются четыре боя: подробности

Украинские силы намерены сдерживать врага на Харьковском направлении, где враг наступает, но безуспешно.

Об этом сообщает пресс-служба ОТУ "Харьков".

Отмечается, что российские войска производят замену личного состава на боевых позициях и эвакуационные мероприятия.

"В Липцах враг пополнил боевые расчеты и провел логистическое обеспечение, но продолжаются случаи невыполнения приказов среди личного состава. Вблизи Старицы фиксируется единичное перемещение российских военных с целью внутренней ротации на боевых позициях. В Волчанске оккупанты перегруппируют медовик и штурм боевиков". часть города обстреляли из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А", — говорится в сообщении.

На Харьковщине в течение суток произошло три боевых столкновения, враг нанес один авиаудар, использовав две управляемые авиабомбы, и один ракетный удар.

" Оккупанты также совершили 57 атак дронами-камикадзе и 449 обстрелов позиций Сил обороны Украины", — добавили в сообщении.

Добавим, в течение суток горячей была ситуация на Покровском направлении. Враг также активно наступал на Торецком направлении.

Читайте также: