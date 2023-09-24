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На Харьковщине сбили очередной дрон оккупантов со взрывчаткой – фото

На Харьковщине сбили очередной дрон оккупантов со взрывчаткой – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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На Харьковщине сбили очередной дрон оккупантов со взрывчаткой – фото

Сбитый дрон окупантов со взрывчаткой / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Пограничники приземлили российский дрон в Харьковской области.

В Харьковской области пограничники с помощью антидронового ружья сбили вражеский беспилотник, начиненный взрывчаткой.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

"Начиненный взрывчаткой вражеский дрон – заземлен. Заметив цель на высоте 50 метров, пограничники применили антидроновое ружье и обезвредили "птичку", — говорится в сообщении.

Сбитый дрон окупантов со взрывчаткой / © Государственная пограничная служба Украины
Сбитый дрон окупантов со взрывчаткой / Фото: Государственная пограничная служба Украины

В Госпогранслужбе также отметили, что за неделю это уже четвертый БПЛА, напичканный взрывчаткой, который сбили или перехватили бойцы ГНСУ в Харьковской области.

Напомним, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что в Крыму уверены, что после удара по штабу ЧФ – Керченский мост уничтожат окончательно.

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Дата публикации
Просмотры
444
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