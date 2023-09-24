На Харьковщине сбили очередной дрон оккупантов со взрывчаткой – фото

Пограничники приземлили российский дрон в Харьковской области.
В Харьковской области пограничники с помощью антидронового ружья сбили вражеский беспилотник, начиненный взрывчаткой.
Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.
"Начиненный взрывчаткой вражеский дрон – заземлен. Заметив цель на высоте 50 метров, пограничники применили антидроновое ружье и обезвредили "птичку", — говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе также отметили, что за неделю это уже четвертый БПЛА, напичканный взрывчаткой, который сбили или перехватили бойцы ГНСУ в Харьковской области.
Напомним, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что в Крыму уверены, что после удара по штабу ЧФ – Керченский мост уничтожат окончательно.
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