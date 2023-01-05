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На Харьковщине сбили российскую "птичку", корректировавшую обстрел пограничников (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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На Харьковщине сбили российскую "птичку", корректировавшую обстрел пограничников (фото)

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Вражеский беспилотник сбили из стрелкового оружия.

Пограничники в Харьковской области уничтожили российский дрон, на котором была напись "вертолет".

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Пограничники в составе сил обороны Украины на восточном фронте продолжают эффективно уничтожать живую силу и технику врага", — говорится в сообщении.

Квадрокоптер россиян отследили пограничники над своими позициями. Вражеский дрон корректировал работу танка, который обстреливал их подразделение.

"Для поражения воздушного корректировщика охранники границы открыли огонь из стрелкового оружия. Беспилотник оккупантов украинские бойцы сбили. Теперь эта "птичка" с надписью "вертолет" станет хорошим экспонатом комнаты боевой славы", — добавляют в ГПСУ.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что силы ПВО Украины за первые двое суток 2023 года, 1-2 января, уничтожили 84 БпЛА врага. Это 100% результат.

Напомним, военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что Россия использует для ударов по Украине иранские дроны-камикадзе Shahed, чтобы перегрузить противовоздушную оборону и запугать украинцев. На попадание беспилотника в цель оккупанты даже не рассчитывают.

Впрочем, руководитель офиса президента Андрей Ермак заявил, что такая тактика врага не сработает.

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Дата публикации
Просмотры
2802
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