Медленное отступление: NYT сообщило о стратегии обороны ВСУ на Харьковщине

Авторы указывают, что Украина вынужденно применяет эту стратегию после того, как в феврале российские войска захватили Авдеевку.
В рамках наступления России на Харьковщине ей не хватает войск для захвата областного центра, но возможно продвижение на расстояние артиллерийского огня, что приведет к еще большему потоку беженцев. В то же время, украинские войска применяют стратегию ведения боевых действий с медленным отступлением на более укрепленные позиции.
Об этом говорится в статье The New York Times.
В то время как российские войска отвоевывают территории в Харьковской области, с которых они были вытеснены в конце 2022 года, украинские военные применяют стратегию ведения боевых действий с медленным отступлением на более укрепленные позиции. Но вряд ли эта стратегия идеальна, отмечают авторы материала.
"Рассказы командиров и солдат свидетельствуют о том, что Украина реализовала ее с некоторыми ошибками — тактика обороны с одновременным отступлением небольшими шагами позволяет более слабым силам нанести нападающим значительные потери. Наступающие должны штурмовать ряд за рядом позиции, продвигаясь вперед, постоянно нарушая прикрытие и подвергая себя артиллерийским обстрелам", – говорится в публикации.
Авторы указывают, что Украина, у которой недостаточно войск и боеприпасов, вынужденно применяет эту стратегию после того, как российские войска захватили Авдеевку в феврале 2024 года.
"Тактика россиян радикально изменилась по сравнению с 2022 годом. Тогда они пришли колоннами, шли в Харьков, потому что думали, что их будут ждать", – сказал начальник штаба батальйона оперативного назначения 13-й бригады капитан Петр Левковский.
А сейчас, по его словам, российские войска "стреляют из артиллерии на большие расстояния, уничтожают все, затем небольшими группами идут на штурм, но в большом количестве по разным направлениям".
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"Генеров ждет игра-угадывание. Насколько далеко продвинется Россия, зависит от того, сколько солдат выделят обе стороны. Для Украины такой расчет означает перемещение защитников с других потенциальных мест атаки", – говорится в статье.
"Война интерактивна. То, что делают или не делают украинцы, так же важно, как и то, что делают россияне", – сказал старший военный аналитик Шведского агентства оборонных исследований Йохан Норберг.
В то же время, по его словам, захват Харькова потребует от России "не нескольких тысяч, а сотен тысяч" военных.
К слову, по мнению военного эксперта Сергея Грабского, во время нынешних упорных боев на Харьковщине "россияне будут лезть до тех пор, пока будет кому". Так что в ближайшие дни будет сохраняться напряженная ситуация.
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