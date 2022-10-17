На Харьковщине в плен попали российские оккупанты, издевавшиеся над воинами АТО: фото

В Харьковской области в плен попали четыре оккупанта, которые жестоко пытали украинцев. Это – наемники военной кампании и двое военнослужащих 16 отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ ВС РФ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Российские оккупанты попали в плен во время наступления Сил обороны на Харьковщине. По данным следствия, эти военные преступники в начале сентября 2022 года во время оккупации пгт Борово Изюмского района жестоко пытали трех ветеранов АТО.

Фото: Офис генерального прокурора

"Они надели на руки мужчинам пластмассовые стяжки и мешки на голову и похитили. Удерживали их в яме на базе отдыха без воды и продуктов питания. Одного из участников АТО оккупанты били молотком по конечностям", — говорится в сообщении.

Фото: Офис генерального прокурора

Россияне требовали от участников АТО предоставить им информацию о других местных жителях, защищавших Украину с 2014 года.

Военным преступникам инкриминируют ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины. Им уже сообщили о подозрении.

Пытки российских кафиров в Украине

Российские оккупанты после того, как они захватывали украинские населенные пункты, сразу создавали застенки, в которых издевались над украинцами. В частности, после деоккупации Харьковской области в селе Пески-Радьковские следователи нашли ужасную застенку, где содержались пленные — местные жители, АТОвцы и пленные из ВСУ.

В освобожденном Святогорске Донецкой области также была застенка, в которой оккупанты издевались и убивали людей.

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