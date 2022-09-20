На Харьковщине в подвалах вокзала и магазина нашли еще две застенки, где россияне издевались над украинцами

В поселке Казачья Лопань Харьковской области нашли две застенки.

Помещения, в которых россияне издевались над украинцами, обнаружили в подвалах вокзала и магазина.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Российские военные в застенках морально и физически издевались над украинцами. Следствие устанавливает лиц, пострадавших от действий оккупантов.

Фото: Офис Генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

"В настоящее время устанавливается потерпевшие от рук военнослужащих страны-агрессора. Правоохранители собирают доказательную базу для установления правосудия над российскими военными", — говорится в сообщении.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители открыли уголовное производство по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис Генерального прокурора

Напомним, в селе Казачья Лопань осетины устроили застенки, а по бегству вывозили в Россию коллаборантов.

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