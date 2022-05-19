На Харьковщине в результате российских обстрелов 1 человек погиб, еще 5 получили ранения

Российские оккупанты в очередной раз обстреливали Харьков и область.
В результате ударов врага один человек погиб, еще 5 получили ранения.
Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
- Утром, 19 мая, захватчики обстреляли Киевский район Харькова, в результате чего повреждена котельная одного из медицинских учреждений.
- Около 12 часов произошел обстрел Северной Салтовки. В результате удара 1 человек был ранен.
- Около 13 часов оккупанты обстреляли Большие Хутора на Харьковщине. Осколочные ранения получили женщина и 13-летний ребенок.
- В результате обстрела Чугуевского района ранен 17-летний парень.
- В Балаклейской общине получили взрывные травмы 1 женщина.
- В Циркунах погиб 64-летний мужчина.
Синегубов призвал харьковчан не посещать территорию Саржиного Яра и лесопарка. По его словам, враг там оставил очень много "взрывных" сюрпризов. На местах работают пиротехники и зачищают территорию.
Глава ОВА сообщил, что в освобожденных населенных пунктах оккупанты заминировали административные здания, детсады, окрестности улиц, частные усадьбы.
Синегубов заверил, что ВСУ крепко держат свои позиции в окрестностях Харькова, контратакуют, наносят урон врагу, занимают стратегические высоты. За 2 недели украинские защитники освободили 23 населенных пункта Харьковщины. Изюмское направление он назвал "самым жарким", но и там ВСУ получают успехи.
Также глава ОВА подтвердил, что ВСУ сбили вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области.
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