На Харьковщине в результате российских обстрелов 1 человек погиб, еще 5 получили ранения

На Харьковщине в результате российских обстрелов 1 человек погиб, еще 5 получили ранения

Российские оккупанты в очередной раз обстреливали Харьков и область.

В результате ударов врага один человек погиб, еще 5 получили ранения.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Утром, 19 мая, захватчики обстреляли Киевский район Харькова , в результате чего повреждена котельная одного из медицинских учреждений.

, в результате чего повреждена котельная одного из медицинских учреждений. Около 12 часов произошел обстрел Северной Салтовки . В результате удара 1 человек был ранен.

. В результате удара Около 13 часов оккупанты обстреляли Большие Хутора на Харьковщине. Осколочные ранения получили женщина и 13-летний ребенок.

на Харьковщине. Осколочные ранения получили В результате обстрела Чугуевского района ранен 17-летний парень.

ранен В Балаклейской общине получили взрывные травмы 1 женщина.

получили взрывные травмы В Циркунах погиб 64-летний мужчина.

Синегубов призвал харьковчан не посещать территорию Саржиного Яра и лесопарка. По его словам, враг там оставил очень много "взрывных" сюрпризов. На местах работают пиротехники и зачищают территорию.

Глава ОВА сообщил, что в освобожденных населенных пунктах оккупанты заминировали административные здания, детсады, окрестности улиц, частные усадьбы.

Синегубов заверил, что ВСУ крепко держат свои позиции в окрестностях Харькова, контратакуют, наносят урон врагу, занимают стратегические высоты. За 2 недели украинские защитники освободили 23 населенных пункта Харьковщины. Изюмское направление он назвал "самым жарким", но и там ВСУ получают успехи.