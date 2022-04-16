На Харьковщине во время вражеских обстрелов на собственном дворе погиб лесовод

Мужчина получил осколочное ранение.
В Харьковской области в результате российских обстрелов погиб лесовод. Мужчине было 52 года.
Об этом сообщило государственное предприятие "Октябрьское лесное хозяйство".
По данным предприятия, 15 апреля в собственном дворе, в поселке Рясное Богодуховского района, во время российских обстрелов жилых домов погиб мастер леса Владимир Дмитренко. Мужчина получил осколочное ранение.
Дмитренко работал в Золочевском лесничестве с 2008 года.
Ранее стало известно, что в частном секторе в Харькове, в районе Лысой горы, после российских обстрелов погиб 12-летний мальчик и женщина — мать двоих детей.
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