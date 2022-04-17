На Харьковщине военные уничтожают колонны техники: за счет металлолома можно восстанавливать уничтоженные села

Под Изюмом враг, видимо, и пытается прорвать украинскую оборону, но пока оставляет на украинских полях кучи лома

Под Харьковом наши десантники уничтожили колонну русских морпехов вместе с техникой. Речь идет о полутора десятках машин, среди которых и танки. Бои на юге Харьковской области не утихают ни на минуту. Враг активно использует авиацию, а затем и теряет вертолеты.

Об этом говорится в ТСН.

Вражеские «Грады» падают в нескольких сотнях метров от съемочной группы ТСН и местных жителей, которые не покидают свои дома, несмотря на опасность. Это небольшое село к югу от Харькова, ближе к Изюму. Еще недавно – одна из основных вражеских баз. Теперь – большое пожарище разбитой российской техники. Сколько всего техники потерял враг только в этой деревне, еще не посчитали даже военные. «Танков 17 было сожжено в самом селе, БМП и БТРов – это нужно ездить и перечислять лично», – рассказывают военные.

Не считают наши военные и системные блоки, ноутбуки и принтеры, найденные ими в подбитой российской технике. Больше всего поражает факс в этой посадке. Боец на псевдо «Смерека» говорит, что надо сказать россиянам — факсами в цивилизованном мире не пользуются уже доброе десятилетие.

Отсюда по дороге на передовую посреди поля между двух позиций лежит еще одна вражеская техника за 16 миллионов долларов – сбитый российский новейший Ка-52. Журналистам снять его не удается из-за возобновления обстрелов. "Зенитчик выпустил две ракеты, одна попала в ловушку, другая попала в цель, сбили этот вертолет, думали еще сбить вертолет, но одна ракета не ушла. С «Осы», старая советская ПЗРК", – рассказывает боец «Паркер»

Россияне обстреляли центр Харькова – 5 человек погибли на месте

Здесь, под Изюмом враг, видимо, и пытается прорвать украинскую оборону, но пока оставляет на украинских полях груду металлолома. Только за счет металлолома это село сможет отстроить часть разрушенных домов. В каждом танке как ни как – 40 тонн металла.

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