На Харьковщине военные заставили оккупантов перейти к обороне, но те и дальше обстреливают города

На Харьковщине военные заставили оккупантов перейти к обороне, но те и дальше обстреливают города

Уже во второй раз решисты коварно попали в толпу возле пункта выдачи гуманитарной помощи.

Почти две сотни ударов "Градами" и "Ураганами" в сутки. Рашисты не прекращают уничтожать жилые дома Харькова. Уже разрушили более тысячи многоэтажек. Коварно обстреливают больницы и школы. Второй день целятся в очереди на выдачу гуманитарной помощи.

Об этом говорится в ТСН.

В деревне Мала Рогань пылает российский танк, что под Харьковом. Вооруженные силы Украины очищают его от рашистов и остатков вражеской техники. Малую Рогань отбили и пополнили лагерь пленных. Именно из села Мала Рогань решисты били по Харькову танками. Оккупантов там уничтожили, впрочем, обстрелы по жилым домам Харькова из других точек не прекращаются. В сутки зафиксировали почти две сотни ударов «Градами» и «Ураганами».

Уже во второй раз решисты коварно попали в толпу возле пункта выдачи гуманитарной помощи. Умерли четыре человека, еще семеро с тяжелыми ранениями в больнице.

Черный занавес с несколькометровым пламенем – от обстрела рынка «Барабашово». Второй раз решисты обстреляли крупнейший торговый центр Восточной Европы. Накануне там выгорело 8 гектаров. На этот раз снаряд попал в газовую трубу – повредило с десяток павильонов.

Так же горячо и в Изюме. Люди третью неделю живут в осаде. Нет еды, лекарства, воды, света, газа и связи. Оккупанты пытаются взять город в кольцо, чтобы иметь проход в Донецкую область. Впрочем, то и дело наши защитники не дают этого сделать. Чтобы получить поддержку от горожан, рашисты посылают коллаборантов. Бывший мэр Изюма вместе с местным полицейским перешел на сторону врага. Им уже сообщили о подозрении в государственной измене. «Они ходят по бомбоубежищам, по подвалам, где прячутся люди. Рассказывают о том, что Киев сдан, Харьков сдан, Изюм сдали. И нужно сотрудничать с российскими оккупантами», — сообщает мэр Изюма Валерий Марченко.

Изюм – это Украина. Об этом ежедневно мэр сообщает жителям. За людей в Изюме сражаются вооруженные силы. Уже уничтожено 60 процентов вражеской техники и личного состава. На этих позициях оккупанты перешли в оборону. «Снайпера 228 батальона терробороны выдвигаются на позиции. Держитесь, фашисты! Мы уже рядом. Слава Украине», – говорят бойцы.

Читайте также:

"Родился в рубашке. Сквозное": корреспондент ТСН после ранения рассказал о своем состоянии

Разбили колонну техники и уничтожили 170 оккупантов: в Генштабе рассказали об успехах ВСУ в Донецкой и Луганской областях.

Формируют нарко и алко войска: в РФ для войны с Украиной в армию "гребуют" бойцов с зависимостями