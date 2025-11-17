В Балаклее возросло количество пострадавших после атаки на Харьковщину — детали

Скорая помощь / © УНІАН

Реклама

На Харьковщине, в Балаклее, возросло количество пострадавших после ночного российского обстрела.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, к медикам обратились еще четверо раненых: 71-летний, 33-летний и 34-летний мужчины и 39-летняя женщина. У всех — взрывные травмы. Пожилого мужчину госпитализировали, остальные трое продолжат лечение амбулаторно.

Реклама

Всего на данный момент известно о 15 пострадавших, среди них трое детей, а также о трех погибших в результате российской атаки. Спасательные службы продолжают работать на месте обстрела.

Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео последствий обстрела Балаклеи.