На Харьковщине ВСУ частично вернули позиции, захваченные оккупантами – подробности

Командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что в Харьковской области оккупационные войска России не смогли реализовать свои тактические намерения во время наступления. А на некоторых участках воины ВСУ выбивают врага с захваченных им позиций.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Противнику объективно не удалось реализовать поставленные перед собой тактические намерения. Скажу больше: на некоторых отрезках Силам обороны удается не просто быть в активной обороне, но и предпринимать действия по улучшению положения по переднему краю. Это значит выбивать противника с занимаемых им позиций", - отметил Федоренко.

Украинские воины так достигают еще одной важной цели – пополнение обменного фонда.

"В результате выполнения этих операций мы не только возвращены позиции, но и дополнительно противник, который был взят в плен и в перспективе будет обменен на наших ребят, которые находятся сейчас на территории Российской Федерации в плену", - резюмировал Юрий Федоренко.

Напомним, глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что оккупационным войскам России не удалось добиться масштабной или успешной операции на севере Харьковской области.

Читайте также ведущие новости дня: