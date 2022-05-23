На Харьковщине ВСУ освободили 24 населенных пункта: в одном из сел десятки детей два месяца жили в подвале (фото)

На Харьковщине ВСУ освободили 24 населенных пункта: в одном из сел десятки детей два месяца жили в подвале (фото)

На Харьковщине освобождены уже 24 населенных пункта. Село Кутузовка было деоккупировано в начале мая. Около 170 местных жителей более двух месяцев жили в подвале детского сада. Среди них – 40 детей в возрасте от 3 месяцев до 12 лет.

Об этом 23 мая рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские военные, освобождавшие село, оказали первую помощь местным, делились с ними всем необходимым – водой, едой, одеждой.

"Наша обязанность — защитить свой народ и свое государство. И мы его с честью выполняем", — подчеркнул Залужный.

Напомним, на освобожденной Харьковщине ВСУ собрали 63 тела российских солдат. Их планируют обменять на украинских пленных военнослужащих, или тела погибших украинцев.

Фото: Валерий Залужный

Фото: Валерий Залужный

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