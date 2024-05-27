На Харьковщине ВСУ штурмовали вражеский окоп: есть пленные и "200" оккупанты — видео

В Харьковской области операторы Сил специальных операций ВСУ совершили налет на вражеские позиции. В результате успешной операции 11 российских солдат были уничтожены, еще трое – взяты в плен.

Видео опубликовала пресс-служба ССО в Telegram-канале.

"Противник не успел прийти в себя, как на его позициях уже были операторы боевой группы Сил специальных операций. Как говорят наши побратымы, в таких ситуациях главное для противника – не опускать руки, ведь тогда будет шанс выжить и когда-то вернуться домой, а не превратиться в груз 200", - говорится в сообщении.

Выжившие оккупанты, которым удалось попасть в плен, рассказали, что в посадке, которую штурмом взяли военные ВСУ, оставалось около 30 российских солдат – все, что осталось от 1 и 2 батальонов.

"За провизией мы ходили почти за 6 километрах, чтобы забрать сухпаи, которых все равно там нет", - рассказал оккупант.

"Сидели в блиндаже, прилетела граната, не могли даже выйти. Подошла ваша группа", - добавил другой подробности.

Он также рассказал, что на днях должно прийти подкрепление, поэтому ВСУ уже готовы к встрече с врагом.

Напомним, Россия готовит наступление на еще два города – воины ВСУ рассказали об отражении штурмов и достаточно ли у них снарядов.

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