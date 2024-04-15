На Харьковщине выросло количество пострадавших после удара авиабомбой по учебному заведению

Оккупационные войска России днем, 15 апреля, сбросили управляемую авиабомбу на учебное заведение в Лукьянцах Харьковской области. Число пострадавших в результате атаки выросло до четырех человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"4 гражданских человека получили травмы в результате российского обстрела: две женщины в возрасте 63 и 66 и двое мужчин 38 и 65 лет. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение с взрывными травмами и осколочными ранениями", — рассказал он.

Двое мужчин 63 и 65 лет погибли на месте.

Детали происшествия продолжают устанавливать, добавил Синегубов.

Напомним, оккупанты 14 апреля ракетой атаковали Днепр – что известно о последствиях и что говорят люди.

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