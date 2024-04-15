Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Харьковщине выросло количество пострадавших после удара авиабомбой по учебному заведению

На Харьковщине выросло количество пострадавших после удара авиабомбой по учебному заведению

Оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по Харьковщине

Россияне сбросили управляемую авиабомбу на учебное заведение на Харьковщине.

Оккупационные войска России днем, 15 апреля, сбросили управляемую авиабомбу на учебное заведение в Лукьянцах Харьковской области. Число пострадавших в результате атаки выросло до четырех человек.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

"4 гражданских человека получили травмы в результате российского обстрела: две женщины в возрасте 63 и 66 и двое мужчин 38 и 65 лет. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение с взрывными травмами и осколочными ранениями", — рассказал он.

Двое мужчин 63 и 65 лет погибли на месте.

Детали происшествия продолжают устанавливать, добавил Синегубов.

Напомним, оккупанты 14 апреля ракетой атаковали Днепр – что известно о последствиях и что говорят люди.

Читайте также ведущие новости дня:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация