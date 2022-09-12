На Харьковщине задержали бывшего полицейского, который пытался сбежать в Россию

В Харьковской области задержали экс-полицейского предателя, который пытался бежать в Россию.

В Харьковской области по подозрению в госизмене задержали бывшего полицейского, который после деоккупации населенного пункта пытался бежать в Россию.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Как стало известно, после того, как оккупанты захватили пгт Большой Бурлук, бывший начальник одного из секторов отделения полиции перешел на сторону российских захватчиков.

“Он выражал свое положительное отношение к действиям страны-агрессора и помогал представителям РФ в создании нового оккупационного правоохранительного органа в пгт Большой Бурлук. Также экс-полицейский передал российской армии служебный автомобиль и разрешил пользоваться помещением кафе, принадлежащего его жене. Правоохранители задержали мужчину на границе с РФ, когда он пытался скрыться”, — подчеркнули в Офисе Генерального прокурора.

Напомним, что оккупанты пытаются оттянуть силы к реке Оскол, чтобы создать новую линию обороны.

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