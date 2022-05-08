На Харьковщине задержали депутата сельсовета, которая помогала оккупантам

Подозреваемая активно сотрудничала с российскими захватчиками.

Действующая депутат и секретарь Ольховского сельского совета Харьковского района, находясь в с. Кутузовка, которое было под оккупацией российских военных, активно сотрудничала с агрессором.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.



"Используя свой пост, она предоставила доступ военным РФ к жилым помещениям здания управления государственного предприятия, обеспечивала оккупантов жильем, принадлежащим местным жителям", — говорится в сообщении.



Также по данным следствия, депутат предоставляла военным РФ информацию о местных жителях и жилых помещениях, которые в дальнейшем использовались для размещения оккупантов, и доводила до населения указания от оккупантов, в частности, относительно обязательного ношения белых повязок.



7 мая 2022 года депутат задержана в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении женщине-депутату Ольховского сельского совета Харьковского района по факту пособничества государству-агрессору (ч. 2 ст. 111-2 УК Украины).

Напомним, в Житомирской области мужчина решил "поселиться" в доме односельчанина.

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