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На Харьковщине задержали главного "полицая" Балаклеи: коллаборант пытался сбежать (фото)

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© Государственное бюро расследований

Предатель, который был одним из руководителей балаклейской полиции, добровольно согласился сотрудничать с оккупационными властями.

Сотрудники Государственного бюро расследований в освобожденном городе Купянске Харьковской области задержали предателя, который пошел на сотрудничество с оккупантами и возглавил отдел полиции в Балаклее.

Как сообщили в пресс-службе ДБР, "полицейский" пытался бежать в ОРЛО.

"После того, как Вооруженные силы Украины выбили из города захватчиков, предатель решил бежать в так называемую ЛНР. Но этого сделать не успел. Его задержали в городе Купянск. Сейчас решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении, а также избрании меры пресечения", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал об ужасных преступлениях российской армии в отдельных населенных пунктах и сообщил, что ждет сотрудничающих с оккупантами.

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