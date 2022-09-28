​На Харьковщине задержали подполковника полиции в отставке, вступившего в "народную милицию" врага

ГБР задержало подполковника полиции в отставке, который пошел на сотрудничество с оккупантами.

Сотрудники Государственного бюро расследований в ходе стабилизационных мероприятий в Харьковской области обнаружили и задержали бывшего украинского правоохранителя, который после оккупации Купянского района начал работать в карательной полиции российских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Колаборант до 2019 года был заместителем начальника одного из отделов полиции Харьковщины, затем он ушел на пенсию в звании подполковника. После временной оккупации Купянска мужчина добровольно согласился работать в так называемой "народной милиции", — говорится в сообщении.

После освобождения Купянска Вооруженными Силами Украины мужчина избавился от формы, которую ему выдали оккупанты и пытался скрываться.

Напомним, Генштаб впервые подтвердил освобождение Купянска-Узлового в Харьковской области. Именно через железнодорожную станцию этого селка российские оккупанты перебрасывали на фронт свою военную технику.

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