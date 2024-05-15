На Харьковщине замедлился темп наступления РФ: в ISW назвали цели врага

Темп наступательных операций России на севере Харьковщины, похоже, замедлился за последние сутки. Схема наступательной активности врага в этом районе согласуется с оценкой о том, что россияне предпочитают создание "буферной зоны" на границе, чем более глубокое проникновение на Харьковщину.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Несколько украинских военных 14 мая высказали мнение, что ситуация в Харьковской области медленно стабилизируется.

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Так, начальник ГУР Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил, что ситуация в Харьковской области начала стабилизироваться в ночь на 14 мая, когда дополнительные украинские подразделения были развернуты в этом районе и начали оборону от вражеского наступления.

Как сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, украинские войска начали "зачистку" Волчанска, нанося удары по российским штурмовым группам в населенном пункте.

Несколько российских и украинских источников также сообщили, что оккупанты используют новую тактику на этом направлении – небольшие штурмовые группы не более пяти человек для проникновения на позиции ВСУ перед слиянием с другими небольшими штурмовыми группами для объединения в большую ударную группу. Записи из дрона якобы из Волчанска показывают, как российская пешеходная мобильная пехота действует в пределах населенного пункта небольшими штурмовыми группами, что соответствует украинским сообщениям.

Большие потери РФ на Харьковщине

Отмечается, что использование небольших штурмовых групп может способствовать увеличению потерь россиян в живой силе и технике, а также замедлять общий темп наступления на этом направлении. Российский военный комментатор-бывший инструктор подразделения "Шторм-З" пожаловался, что кадры с небольшими штурмовыми группами свидетельствуют о плохой подготовке, а не о новой эффективной тактике.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что рост российских потерь в этом направлении приводит к снижению общего темпа наступательных действий врага. Начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич предположил, что только за минувшие сутки оккупанты потеряли на этом направлении до 1740 бойцов, что является очень высоким уровнем потерь.

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В Институте изучения войны не могут независимо подтвердить это количество российских потерь, но аналитики указали, что предполагаемый уровень потерь может соответствовать в целом более медленному темпу наступательных операций россиян, которые наблюдались 14 мая.

"Если темпы российских операций останутся относительно ниже, российские войска, вероятно, сосредоточатся на укреплении новых позиций и наращивании бокового выступа в Харьковской области путем слияния Липцовской и Волчанской полос и создания "буферной зоны" в приграничной зоне, в отличие от продвижения дальше в глубь области, как раньше оценивал ISW", – резюмировали аналитики.

Напомним, в Генштабе ВСУ вечером 14 мая сообщили, что на Харьковщине в районах Лукьянцев и Волчанска украинские подразделения "переместились на более выгодные позиции". Похожая ситуация – на Покровском направлении.

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