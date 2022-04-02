На Харьковщине жители "угостили" оккупанов отравленными пирожками: двое погибли сразу, остальные — в реанимации

На Харьковщине жители "угостили" оккупанов отравленными пирожками: двое погибли сразу, остальные — в реанимации

В результате отравления двое захватчиков погибли сразу, остальные — в реанимации.

Украинцы сопротивляются оккупантам всеми доступными средствами. Жители Изюмского района отравили 30 захватчиков, пришедших на украинские земли.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерство обороны Украины.

По информации ГУР, в результате отравления два захватчика погибли сразу, остальные — в реанимации.

"Местные жители Изюмского района "угостили" россиян из 3-й мотострелковой дивизии РФ отравленными пирожками. В результате два оккупанта погибли сразу, еще 28 попали в реанимацию. Их текущее состояние — уточняется", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.