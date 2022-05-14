На Харьковском направлении оккупанты пытаются удержать позиции и контролировать маршруты поставок — Генштаб

В Генштабе рассказали о ситуации на Харьковском направлении.
На Харьковском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на удержании занимаемых позиций.
Об этом в субботу, 14 мая, сообщает Генштаб ВСУ.
Военные также отметили, что враг пытается контролировать маршруты снабжения по автодорогам к северу и востоку от города Харькова, а также не допустить продвижения наших войск в направлении государственной границы.
Также в Генштабе сообщили, что российские войска не покидают попыток выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также продолжают из разного оружия наносить удары по заводу "Азовсталь" в Мариуполе.
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