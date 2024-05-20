На Харьковском направлении продолжаются два боестолкновения: Генштаб сообщил, где идут самые ожесточенные бои

На Краматорском направлении количество вражеских атак выросло до шести. Оккупанты пытались вытеснить ВСУ с позиций.

По состоянию на 13:30. 20 мая активнее всего враг действует на Покровском направлении. Продолжается террор гражданского населения на Черниговщине и Сумщине, а на Харьковщине идут два боеприкосновения, недалеко от села Старица и города Волчанск.

Об этом заявили в Генштабе в дневном возведении.

"Враг получает жесткий отпор. Информация по потерям противника уточняется. Террористы нанесли авиаудара по району Липцев", — заявили в Генштабе.

На Купянском направлении идет бой в районе Синьковки. Ситуация там контролируется. Одна попытка окупантов перед этим уже была отбита. Также захватчики дважды задействовали авиацию для ударов по нашим позициям неподалеку от Ивановки.

На Лиманском направлении нанесены два авиаудара – враг бил с вооружения вертолетов армейской авиации возле Новолюбовки и сбросил четыре управляемых авиабомба в район Тернов. Боестолкновений не было.

На Краматорском направлении количество вражеских атак выросло до шести. Оккупанты пытались вытеснить ВСУ с позиций в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка, Новый и Клищиевка. По одному боестолкновению продолжается возле Нового и Клещиевки. Ситуация контролируется.

"Снова горячо на Покровском направлении — здесь уже в это время зафиксировано 22 атаки. 12 из них продолжаются. Агрессор наиболее активен возле Сокола, Новопокровского и Нетайлового".

Напомним, более недели продолжаются ожесточенные бои на Харьковщине. Официально сообщено, что россияне с 10 мая, когда начали там наступление, не достигли ни одной из своих целей. Кто именно дает отпор врагу и не позволяет противнику подобраться поближе к Харькову, ТСН.ua сообщал ранее.

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