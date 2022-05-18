На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые позиции - ОВА

В течение суток российские оккупанты продолжали обстреливать Харьковскую область.

На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые позиции. Поэтому оккупанты продолжают обстрелы области.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Враг из артиллерии обстреливает Циркуны, Русские Тышкы, Черкасские Тышкы и Питомник.

"Харьков за эти сутки не подвергся обстрелам. Однако в течение суток российские оккупанты обстреливали Печенеги, Чугуевского района. Ранен 73-летний мужчина, повреждения легкие. Также ранен 42-летний мужчина в с. Циркуны", — сообщил он.

Вчера утром оккупанты интенсивно обстреляли город Мерефа, повреждены более 30 домов, высоковольтная линия, автомобили граждан. Пострадавших нет.

"Призываю харьковчан воздержаться от прогулок в Саржином овраге, где все еще есть большое количество неразорванных боеприпасов и могут быть установлены ДРГ растяжки. Сейчас там работают взрывотехники. Так же призываю воздерживаться от посещения любых лесных и парковых зон, обочин дорог и мест, находившиеся под обстрелами", — подчеркнул Синегубов.

Напомним, оккупанты обстреляли фосфорными боеприпасами школу в Авдеевке: сгорела дотла.

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