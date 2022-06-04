На Харьковском направлении враг пытается удержать занимаемые рубежи и не допустить продвижения подразделений Сил обороны

На Харьковском направлении враг пытается удержать занимаемые рубежи и не допустить продвижения подразделений Сил обороны

Идет систематическое огневое влияние на позиции украинских войск.

На Слобожанском направлении противник продолжает концентрировать резервы для попыток продолжения наступательных действий в направлениях населенных пунктов Изюм, Барвенково и Славянск.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 4 июня.

"На Харьковском направлении враг пытается удержать занимаемые рубежи и не допустить продвижения подразделений Сил обороны. Идет систематическое огневое влияние на позиции украинских войск", — говорится в сводке.

Напомним, в течение 101-го дня полномасштабной войны оккупанты продолжали обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей. В частности, враг обстрелял из артиллерии село Каменская Слобода в Черниговской области, а также Стариков и Катериновку Сумской области.

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