На Харьковском направлении вражеские Ми-8 нанесли авиаудар по позициям ВСУ - Генштаб

На Харьковском направлении вражеские Ми-8 нанесли авиаудар по позициям ВСУ - Генштаб

На Слобожанском направлении враг продолжает обстреливать пограничные населенные пункты с применением авиации, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Таким образом, противник основные усилия сосредоточивает направляет на сдерживание продвижения украинских войск в направлении государственной границы. Также идет разведка с целью поиска слабых мест в обороне ВСУ и определения дальнейших направлений активных действий. Не прекращается проведение мер логистического обеспечения и усиление группировки войск неприятеля.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 3 июня.

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"На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают ведение обороны, разрушают гражданские объекты в городе Харькове. Нанесли авиационный удар вертолетами Ми-8 по позициям наших войск в районах населенных пунктов Слатино и Дементиевка", — говорится в сообщении.

На Славянском направлении враг готовился к возобновлению наступления, сосредоточил группировку численностью до двадцати батальонных тактических групп. С целью улучшения тактического положения пытался вести наступление в направлениях на населенные пункты Барвенково и Святогорск, успеха не имел.

Отметим, что растет угроза обстрелов в приграничных областях Украины со стороны РФ. Под ударом России могут оказаться населённые пункты Черниговской и Сумской областей.

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