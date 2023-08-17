На Херсонщине 3 вражеских лодки пошли курсом российского военного корабля — Гуменюк

Враг несет потери.
Российские войска продолжают использовать лодки для защиты своих позиций во временно оккупированной Херсонской области.
Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее данным, за прошедшие сутки украинским военным удалось уничтожить три российские лодки, которые маневрировали дельтой реки Днепр. Таким образом, оккупанты пытались защитить свои позиции и наблюдательные пункты на этих территориях.
"Снова три лодки за минувшие сутки пошли курсом российского военного корабля", — сказала Гуменюк.
Также на юге Украины был уничтожен пункт управления беспилотниками врага.
"Фактически в каждом нашем своде есть уничтожение также и станции радиоэлектронной борьбы за сутки, потому что враг пытается глушить наши беспилотники", — сказала она.
Потери окупантов на юге
На Таврическом направлении Силы обороны Украины уничтожили 15 единиц вражеской военной техники в сутки. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.
По его словам, украинским защитникам удалось уничтожить 3 танка, 4 артиллерийские системы и минометы, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 единиц автомобильной техники.
Кроме того, по словам Тарнавского, Вооруженные силы РФ за сутки потеряли 265 человек личного состава.
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