На Херсонщине 3 вражеских лодки пошли курсом российского военного корабля — Гуменюк

Российские войска продолжают использовать лодки для защиты своих позиций во временно оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее данным, за прошедшие сутки украинским военным удалось уничтожить три российские лодки, которые маневрировали дельтой реки Днепр. Таким образом, оккупанты пытались защитить свои позиции и наблюдательные пункты на этих территориях.

"Снова три лодки за минувшие сутки пошли курсом российского военного корабля", — сказала Гуменюк.

Также на юге Украины был уничтожен пункт управления беспилотниками врага.

"Фактически в каждом нашем своде есть уничтожение также и станции радиоэлектронной борьбы за сутки, потому что враг пытается глушить наши беспилотники", — сказала она.

Потери окупантов на юге

На Таврическом направлении Силы обороны Украины уничтожили 15 единиц вражеской военной техники в сутки. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

По его словам, украинским защитникам удалось уничтожить 3 танка, 4 артиллерийские системы и минометы, 1 ПТРК, 1 СПГ, 6 единиц автомобильной техники.

Кроме того, по словам Тарнавского, Вооруженные силы РФ за сутки потеряли 265 человек личного состава.

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