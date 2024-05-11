На Херсонщине более 2 тысяч потребителей без газа – оккупанты обстреляли критический объект

В Херсонской области под обстрел оккупантов 11 мая попала газораспределительная станция в Станиславской громаде. Более 2 тысяч потребителей остались без газа.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он подчеркнул, что оккупанты продолжают бить по критической инфраструктуре Херсонщины.

"Под российские обстрелы попала газораспределительная станция в Станиславской громаде. Без газа останутся 4 населенных пункта: Станислав, Широкая Балка, Александровка и Софиевка", – отметил он.

Прокудин добавил, что как только позволит ситуация безопасности специалисты начнут восстановительные работы. Ремонт осложняется многочисленными обстрелами.

Напомним, в ВСУ сделали важное заявление о наступлении России в Харьковской области.

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