На Херсонщине и Николаевщине оккупанты укрепляют свои позиции и не идут в наступление

На Херсонщине и Николаевщине оккупанты укрепляют свои позиции и не идут в наступление

На Херсонщине и Николаевщине российские оккупанты не ведут наступательные действия, а продолжают укрепляться на позициях.

Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

Как стало известно, украинские ракетно-артиллерийские подразделения вместе с авиацией нанесли более 100 ударов по позициям военных преступников РФ. В результате чего на Херсонщине в Чернобаевке уничтожили склад боеприпасов, а также 75 оккупантов и почти 20 единиц техники.

“На Одесщине две морских вражеских якорных мины, которые штормовой погодой были вынесены вплотную к побережью, специалистами подрывной команды Военно-Морских Сил обезврежены, изъяты и путем подрыва в безопасном месте – уничтожены. Вражеская корабельная группировка в северо-западной части Черного моря состоит из двух кораблей – носителей крылатых ракет и шести больших десантных кораблей”, – рассказали в оперативном командовании “Юг”.

Там также добавили, что оккупанты продолжают подъемно-спасательные работы в месте уничтожения десантного катера типа "Серна" возле Змеиного. Они также пытаются организовать поставку техники и обустроить позиции на острове.

"Угроза ракетных ударов и вероятность высадки десанта остаются актуальными, не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте установленные ограничения по запрету посещения заминированного побережья и прибрежных вод, будьте бдительны и сознательны", — подчеркнули в оперативном командовании "Юг".

Напомним, что оккупанты пытаются возобновить работу порта в Мариуполе, чтобы вывозить в РФ украденный металл.

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