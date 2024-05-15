За прошедшие сутки под вражеским огнем оказались Херсон, Антоновка, Михайловка, Новоалександровка.

На Херсонщине из-за агрессии РФ один человек погиб, еще один – получил ранение.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"За минувшие сутки под вражеским огнем оказались Херсон, Антоновка, Михайловка, Новоалександровка. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности поврежден частный дом. Было побито складское помещение", — отметил Прокудин.

Напомним, в Херсонской области, в селе Музыковка, на российской мине взорвался ребенок — 11-летний мальчик. Ребенок был госпитализирован с осколочными ранениями ног, грудной клетки и живота.

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