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На Херсонщине нацгвардейцы уничтожили грузовик оккупантов – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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На Херсонщине нацгвардейцы уничтожили грузовик оккупантов – видео

Уничтожен грузовик окупантов в Херсонской области/Фото: скриншот

Военные атаковали врага дроном.

Бойцы Национальной гвардии с помощью дрона уничтожили военный грузовик оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в Telegram.

На видео – работа аэроразведчиков 11 бригады им. М. Грушевского Национальной гвардии Украины.

"Операторы БПЛА Сил обороны юга Украины непрерывно выполняют боевые задачи по уничтожению врага. Одним из важных направлений боевой работы украинских защитников является методическое разрушение путей логистики, логистических хабов и транспорта войск РФ", — говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской области на левом берегу Днепра россияне строят новые фортификации.

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Дата публикации
Просмотры
221
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