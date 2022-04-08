На Херсонщине оккупанты обстреляли кассетными снарядами лодку с людьми

В лодке находились 14 человек.

В Херсонской области Нововоронцовку обстреляли кассетными снарядами.

Об этом говорится в группе "Новости Нововоронцовщины" на странице Facebook.

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"Поселок и его окрестности были обстреляны кассетными снарядами. Есть жертвы. Все читали, что под обстрел попала лодка, которая эвакуировала людей. Для жителей нескольких общин, это было единственным спасением спасти жизнь и не допустить гуманитарной катастрофы в общинах. В лодке находились 14 человек. Собственник лодки — ранен. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Скажу, что это действительно человек с большой буквы. Он никогда не был публичным, но благодаря ему происходило обеспечение лекарствами, гуманитаркой, дрожжами. Он постоянно рисковал своей жизнью", — говорится в сообщения.

Ранее стало известно, что российские захватчики не дают уехать мирным жителям с временно оккупированной территории, а также препятствуют эвакуации из свободной части Донецкой области.

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