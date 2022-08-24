На Херсонщине оккупанты обустроили пыточные, чтобы "воспитывать" своих военных: детали

В Херсонской области местные сообщают, что оккупанты в пыточные бросают не только похищенных украинцев, но и своих же военных.

Оккупанты ловят и сажают в "подвалы" тех, кто пытается дезертировать.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Он рассказал, что пыточные обустроены на территории, где располагаются оккупационные воинские части. Командиры бросают в так называемые "подвалы" оккупантов, чтобы не было дезертирства.

А также для того, чтобы российские военные не звонили по телефону своим родителям и знакомым в Россию и не рассказывали о ситуации на фронте и колоссальных потерях.

"Тех, кто пытается дезертировать, а это сегодня массовое явление в армии России, их вылавливают и бросают в подвалы. Они уже строят тюрьмы и изоляции для своих воинов, чтобы там проводить психологические атаки и чтобы устранить возможность жаловаться родственникам и близким. У них забирают средства связи и держат в подвалах, убеждая, что им нужно воевать", – рассказал Хлань.

Напомним, Россия строит наплавной мост возле Херсона для опрокидывания войск.

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