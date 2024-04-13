На Херсонщине оккупанты организовали склад с боеприпасами в школе – видео, координаты

Партизаны обнаружили склад оккупантов в одной из школ Херсонской области.

Оккупационные войска России организовали склад с боеприпасами в подвале школы села Новоалексеевка на Херсонщине.

Об этом сообщили агенты подпольного движения "Атеш".

"В ходе наблюдения удалось выявить, что оккупанты хранят там артиллерийские снаряды, мины и другие боеприпасы. Полученная информация свидетельствует о том, что вс рф продолжают нарушать международное право и использовать мирные объекты для достижения военных целей", — говорится в сообщении.

Координаты места : 46.226880, 34.640316.

Напомним, партизаны получили секретные документы о производстве ракет X-32 в РФ — "всплыли" интересные данные.

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