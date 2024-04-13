На Херсонщине оккупанты организовали склад с боеприпасами в школе – видео, координаты

Партизаны обнаружили склад оккупантов в одной из школ Херсонской области.
Оккупационные войска России организовали склад с боеприпасами в подвале школы села Новоалексеевка на Херсонщине.
Об этом сообщили агенты подпольного движения "Атеш".
"В ходе наблюдения удалось выявить, что оккупанты хранят там артиллерийские снаряды, мины и другие боеприпасы. Полученная информация свидетельствует о том, что вс рф продолжают нарушать международное право и использовать мирные объекты для достижения военных целей", — говорится в сообщении.
Координаты места : 46.226880, 34.640316.
Напомним, партизаны получили секретные документы о производстве ракет X-32 в РФ — "всплыли" интересные данные.
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