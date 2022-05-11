На Херсонщине оккупанты организуют плантации конопли и обещают "аграриям" процент от прибыли

На Херсонщине оккупанты организуют плантации конопли и обещают "аграриям" процент от прибыли

Российские захватчики в Генической громаде занялись организацией плантаций конопли, обещая местным "аграриям" защиту, процент от прибыли и должности в своих "региональных администрациях".

К преступлениям захватчиков в Херсонской области добавился наркобизнес – российские военные и их прислужники в Генической громаде занялись организацией плантаций конопли.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"В каждой стране есть мафия, но только в России у своей мафии есть своя страна. Ко всем ранее известным преступлениям орков на территории Херсонской области добавился наркобизнес. Орки и их прислужники в Генической громаде занялись организацией плантаций конопли, обещая местным "аграриям" защиту, процент от прибыли и должности в своих "региональных администрациях". Собственно, это примерно все, что может дать Херсонской области "русский мир", кроме памятников советской эпохи, террора и дефицита всего", — отметил он.

Кроме того, российские захватчики планируют селиться в квартиры выехавших из города жителей Херсона, чтобы спастись от жизни в оккупации. Для этого оккупанты требуют от председателей ОСМД предоставить им перечень помещений, в которых пока никто не проживает.

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