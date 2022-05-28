На Херсонщине оккупанты понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки

На Херсонщине оккупанты понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки

Силами зенитных ракетных систем С-300 противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны.

В результате наступательных действий подразделений Сил обороны враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области.

Боевые действия продолжаются.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 28 мая – на 94 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

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Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Благодатное, Осокоровка, Нововоронцовка, Новоалександровка и другие.

Силами зенитных ракетных систем С-300 противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны.

Напомним, на юге Украины Вооруженные силы проводят контрнаступательные действия, враг терпит существенные потери и отступает на ранее занимаемые рубежи.

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