На Херсонщине оккупанты понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки

Силами зенитных ракетных систем С-300 противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны.
В результате наступательных действий подразделений Сил обороны враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах вблизи Андреевки, Лозового и Белогорки Херсонской области.
Боевые действия продолжаются.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 28 мая – на 94 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
Российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибужское, Посад-Покровское, Благодатное, Осокоровка, Нововоронцовка, Новоалександровка и другие.
Силами зенитных ракетных систем С-300 противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны.
Напомним, на юге Украины Вооруженные силы проводят контрнаступательные действия, враг терпит существенные потери и отступает на ранее занимаемые рубежи.
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