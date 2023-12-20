На Херсонщине оккупанты превратили в полигон территорию заповедника (фото)

На временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты обустроили артиллерийский полигон на территории ландшафтного заказника местного значения "Карадай".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

На полуострове Карадай с 2020 года был создан ландшафтный заказник. После оккупации россияне отрабатывают стрельбу по акватории.

"Варварское отношение к природе присуще россиянам, которые также несут ответственность за подрыв Каховской дамбы. В российской парадигме мышления не ценится жизнь, ни людей, ни животных, ни растений", — говорится в сообщении.

Заказчик местного значения "Карадай" на карте Украины

Напомним, на ТОТ оккупанты заставляют детей помогать вражеской армии.

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