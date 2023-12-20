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На Херсонщине оккупанты превратили в полигон территорию заповедника (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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На Херсонщине оккупанты превратили в полигон территорию заповедника (фото)

Заказник местного значения "Карадай" в Херсонской области/Фото: из открытых источников

Россияне устроили полигон на территории полуострова-заповедника в Херсонской области.

На временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты обустроили артиллерийский полигон на территории ландшафтного заказника местного значения "Карадай".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

На полуострове Карадай с 2020 года был создан ландшафтный заказник. После оккупации россияне отрабатывают стрельбу по акватории.

"Варварское отношение к природе присуще россиянам, которые также несут ответственность за подрыв Каховской дамбы. В российской парадигме мышления не ценится жизнь, ни людей, ни животных, ни растений", — говорится в сообщении.

Заказчик местного значения
Заказчик местного значения "Карадай" на карте Украины

Напомним, на ТОТ оккупанты заставляют детей помогать вражеской армии.

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Дата публикации
Просмотры
351
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