На Херсонщине оккупанты принудительно записали первоклашек в "Орлят России"

На временно оккупированных территориях Херсонской области все первоклассники были записаны к "Орлятам России" — детскому крылу псевдоволонтеров "Движение первых", которое финансируется Кремлем.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Орлята" – это фактически аналог советских "октябрят".

"Вступление в организацию принудительное, а в рамках программы первоклассники будут посещать пропагандистские мероприятия, где им будут промывать мозги с самого детства", — рассказали в Центре нацсопротивления.

Напомним, в Крыму арестовали 14-летнюю девочку – в чем ее подозревают.

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