На Херсонщине оккупанты пытали ветерана АТО: мужчина умер, без отца остались двое детей

В Херсонской области российские оккупанты похитили из дома ветерана АТО, пытали его, после чего он скончался.

У мужчины осталось двое детей.

Об этом на своей странице в соцсети написала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Как стало известно, оккупанты похитили ветерана АТО Назара Кагальняка из села Абрикосовка Херсонской области. После АТО он перенес два инфаркта и сложную операцию на сердце.

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Оккупанты его жестоко избивали и пытали за то, что он бывший участник боевых действий. После чего военные преступники РФ привезли его домой. Позже его доставили в больницу, где он скончался.

“Двое несовершеннолетних детей Назара остались сиротами, поскольку за последние пять лет он за ними ухаживал без жены. Пытки Назара это военное преступление, поскольку согласно статье 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, лица, не принимающие активного участия в военных действиях, в частности из состава вооруженных сил, сложившие оружие, а также прекративших участие в военных действиях в связи с болезнью, ранением, содержанием под арестом или по какой-либо другой причине, не должны никоим образом преследоваться”, — подчеркнула Людмила Денисова.

Напомним, что ВСУ из "Стугны" уложили в вертолет оккупантов.

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