На Херсонщине оккупанты пытались заселить врачей из РФ в чужие дома: местные их прогнали

Захватчики пытались расселить своих медиков по жильям, которые покинули эвакуированные люди.

В оккупированном Бериславе Херсонской области российские оккупанты развернули военный госпиталь на базе больницы.

Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в своем Telegram.

По его словам, россияне на Херсонщине несут существенные потери. Число 300-х у них постоянно увеличивается, поэтому захватчики решили развернуть в Бериславе военный госпиталь на базе больницы.

Из России оккупанты завезли врачей – около сорока человек. Однако столкнулись с неожиданной проблемой.

Захватчики пытались расселить своих медиков по жильям, которые покинули эвакуированные люди. Однако оставшиеся местные отстояли жилье земляков и прогнали зайд. Так что пока вражеские военные врачи вынуждены жить в одном из корпусов больницы.

Напомним, что россияне расстреляли автобус с жителями Херсонщины, есть погибшие и раненые.

Читайте также: