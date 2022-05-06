На Херсонщине оккупанты пытаются создать систему "областных департаментов"

Российские захватчики используют государственные помещения для своих целей.

Российские военные и их приспешники пытаются создать систему областных департаментов, используя помещения и ресурсы коммунальных предприятий Херсонского областного совета.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский.

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"Обращаюсь к работникам наших предприятий и учреждений – недопустимы любые формы сотрудничества с оккупантами! Это наша земля, наша страна, а черти здесь проездом!" – написал Юрий Соболевский.

Ранее Юрий Соболевский сообщил, что во временно оккупированных городах области захватчики хотят установить свою "власть" и уничтожить финансовую систему.

А советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил, что президент России Владимир Путин 9 мая может объявить об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской областей.

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