На Херсонщине оккупанты сбросили авиабомбы на село Казацкое — фото последствий

Оккупанты атаковали Херсонщину авиабомбами.
Оккупационные войска России утром 21 апреля сбросили две управляемые авиабомбы на село Казацкое Херсонской области.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
"Сегодня утром оккупационная армия сбросила две управляемые авиабомбы на населенный пункт. Разрушен подъезд пятиэтажки", — говорится в сообщении.
Прокудин добавил, что в результате "прилета" один жилой дом загорелся. Никто из гражданских не пострадал.
Напомним, в Одесской области после российского обстрела предприятия пожар тушат работы (фото).
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