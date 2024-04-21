На Херсонщине оккупанты сбросили авиабомбы на село Казацкое — фото последствий

Оккупационные войска России утром 21 апреля сбросили две управляемые авиабомбы на село Казацкое Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

"Сегодня утром оккупационная армия сбросила две управляемые авиабомбы на населенный пункт. Разрушен подъезд пятиэтажки", — говорится в сообщении.

Последствия удара по Херсонщине авиабомбами / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Последствия удара по Херсонщине авиабомбами / Фото: Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Прокудин добавил, что в результате "прилета" один жилой дом загорелся. Никто из гражданских не пострадал.

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