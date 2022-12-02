На Херсонщине оккупанты усилили фильтрационные меры, а в Крыму готовятся к мобилизации – Генштаб

На временно оккупированной части Херсонщины российские захватчики еще больше усилили фильтрационные меры.
На временно оккупированной территории Херсонской области враг ужесточил фильтрационные меры. Оккупанты проверяют транспорт, телефоны и документы гражданских.
Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 2 декабря.
"В частности, на пропускных пунктах на въезд и выезд из города Геническ оккупанты проверяют все транспортные средства, документы и телефоны местных жителей", — говорится в сообщении.
А во временно оккупированном Крыму сотрудники военных комиссариатов готовятся к очередной волне мобилизации.
"По имеющейся информации, в городе Керчь сверяют данные военнообязанных лиц на государственных предприятиях", – добавили в Генштабе.
Напомним, российские войска в течение 30 ноября 34 раза обстреляли территорию Херсонщины, в результате чего погиб человек.
Впоследствии стало известно, что в результате обстрела центра Херсона 30 ноября погибла пожилая женщина, находившаяся в собственной квартире.
Тем временем глава МИД России Сергей Лавров публично подтвердил, что захватчики бомбят Херсон после его деоккупации 11 ноября.
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