На Херсонщине оккупанты усилили мародерство: это может свидетельствовать о новом "жесте доброй воли"

Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты всегда грабят все, что могут, перед своим отступлением.

На оккупированной части Херсонщины участились случаи мародерства и захвата в плен гражданских за выкуп оккупантами, что может свидетельствовать о подготовке к так называемому "жесту доброй воли".

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода".

"Это (массовое мародерство. – Ред.) может не прямо подтверждать то, что они готовятся к определенному жесту доброй воли, поскольку мы наблюдали неоднократно, что как только у них усиливаются меры мародерства, это значит, что они уже понимают – скоро их здесь не будет", – отметила Гуменюк.

По ее словам, на оккупированной части Херсонщины российским силам "сейчас неоткуда подтягивать дополнительные резервы, да и не нужно этого делать".

"Сформированная группировка войск на тот момент, когда они ожидали каких-либо активных действий от Сил обороны, была достаточно мощной. Их находится там достаточно, чтобы рассредоточиться на три направления: поставлять резерв на восток, быть крепкими на Запорожском направлении и держать оборону на Днепровском направлении", – объясняет представительница ОК "Юг".

В то же время, украинские военные "методически работают над тем, чтобы уменьшать российский потенциал и на примере обстрела Чонгарского моста лишить их возможности подтягивать резервы".

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в поселке Нижние Сирогозы на оккупированной территории Херсона с целью получения выкупа россияне поместили под стражу около сотни местных предпринимателей и других состоятельных местных жителей. Также Маляр заявила о целых составах награбленного врагом в Херсонской области.

В Центре нацпротива сообщали, что перед подрывом Каховской ГЭС оккупанты активизировали мародерство в Херсонской области и вывозили награбленное в направлении Крыма.

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