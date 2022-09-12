На Херсонщине оккупанты запасаются гражданской одеждой, готовясь к бегству – Братчук

В Херсонской области российские оккупанты готовятся к бегству, запасаясь гражданской одеждой.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Херсонщина. По информации участников Движения сопротивления "Юг", в областном центре и других населенных пунктах области российские оккупанты активно запасаются гражданской одеждой. Таким образом они хотят не только подготовиться к бегству, а, если это не удастся, сдаваться в плен ВСУ во время деоккупации региона", – утверждает Братчук.

Ранее стало известно, что подразделения ВС РФ из-за успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении ведут переговоры с Киевом о сдаче в плен. Эту информацию озвучила руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинская армия продолжает совершать контрнаступление на юге Украины — военнослужащим на отдельных участках фронта удалось продвинуться вглубь территории на несколько десятков километров.

Аналитики заявляли, что россияне в Херсоне все еще сталкиваются с атаками и угрозой новых атак в этом направлении.

"Российский президент Владимир Путин рискует совершить смертельную ошибку, медля в предоставлении подкрепления на луганскую линию, тем самым поставив под угрозу оборону Херсона или прекратив наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка. Украинская кампания, похоже, имеет целью поставить Путина именно перед такой дилеммой и получить выгоду почти от любого его решения", — отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что с поступлением все большего количества вооружений Украина незаметно изменила стратегию войны. Украинские войска нанесли серьезное поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область во время контрнаступления. Однако нынешнее контрнаступление не положит конец войне, считают эксперты ISW.

Оккупанты могут сбежать или сдаться в плен – обращение Зеленского за 30 августа

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